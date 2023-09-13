13 сентября 2023, 00:15
«Мирные жители погибают каждый день». Военкор из США рассказал об ударах ВСУ по Донецку
Военкор из США Ланкастер: ВСУ специально бьют по гражданским объектам в Донецке
Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданским объектам в Донецке. Об этом рассказал американский военный корреспондент Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Патрик Ланкастер сообщил, что во время проведения выборов украинская армия наносила удары по гражданским объектам в разных районах города.
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«Буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов, а многие дома и квартиры повреждены», — заявил журналист.
Ланкастер предположил, что власти Украины с презрением относятся к жителям Донбасса.
Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ пострадал Свято-Игнатьевский храм. Снаряд попал в подсобное помещение на территории храма, после чего начался пожар. Кроме того, в этот же день кассетные снаряды попали в многоквартирный дом, газопровод и автомобиль в Кировском районе Донецка.
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