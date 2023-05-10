Мир 10 мая 2023, 01:30 Мирные переговоры по Украине назвали невозможными Генсек ООН Гутерриш: мирные переговоры по Украине сейчас невозможны РИА «Новости»

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Достижение мира на Украине в данный момент пока невозможно. Таким мнением генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился в интервью изданию El Pais.

«Сейчас я не вижу никакой возможности для немедленного достижения — мы не говорим о будущем — глобального прекращения огня, мирных переговоров», — сказал он.

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При этом Гутерриш указал на диалог с обеих сторон для решения конкретных проблем. Важным достижением в этом плане он назвал вывоз зерна с Украины и продовольствия и удобрений из России через Черное море. Генсек также назвал заявленный Россией в связи с блокадой поставок удобрений протест правомерным.

Ранее Израиль выразил готовность стать посредником в российско-украинском переговорном процессе. Как отметил посол страны в РФ Александр Бен Цви, для этого необходимо, чтобы обе стороны выразили желание пойти на контакт.

Он также добавил, что, если Россия и Украина обратятся с просьбой организовать переговоры, Израиль будет готов предоставить необходимую площадку для диалога между странами.