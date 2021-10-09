Житель города Мартакерт непризнанной Нагорно-Карабахской Республики умер после выстрела со стороны Азербайджана. Об этом заявило агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Лусине Аванесян.

«В результате выстрела с азербайджанской стороны в городе Мартакерте погиб мирный житель. Во время выстрела он занимался сельскохозяйственной работой», — процитировало агентство ее слова.

Аванесян уточнила, что власти Нагорного Карабаха уже сообщили о случившемся российским миротворцам. Они пришли туда после того, как РФ, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в зоне конфликта в конце прошлого года. Военные помогают местным жителям и беженцам, которые вернулись назад, а также следят за соблюдением договоренностей. Кроме того, они разминировали территорию на линии соприкосновения после окончания войны.

В конце сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 30-летний карабахский конфликт остался в прошлом. Он подчеркнул, что историческая ценность страны была восстановлена — на территории не осталось административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. По словам президента, после долгого конфликта восторжествовала историческая справедливость.

Алиев также призвал государства — члены ООН и Секретариат ООН отказаться от использования «несуществующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер». Правильные названия территорий теперь звучат иначе: Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны.