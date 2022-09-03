Мир 03 сентября 2022, 19:19 Поделиться Telegram

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Viber Алиев дал прогноз по срокам подписания мирного соглашения Азербайджана и Армении Президент Азербайджана: соглашение с Арменией может быть подписано в ближайшие месяцы РИА «Новости»

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Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть подписано уже в течение нескольких месяцев. С таким прогнозом выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подготовка и подписание документа не займет много времени. Хотя скорость процесса в том числе зависит и от позиции Армении, написал ТАСС.

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«Если армянская сторона проявит такую же волю, то, думаю, это реально», — сказал Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

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Президент Азербайджана добавил, что на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 31 августа они договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел двух стран встретятся, чтобы начать конструктивно обсуждать подготовку подписания мирного соглашения.

«Это предложение мы выдвинули, можно сказать, сразу после окончания Второй Карабахской войны. Мы заявили, что нуждаемся в мире, мирном соглашении», — отметил Алиев.

По его словам, чтобы согласиться с этим, Армении потребовалось почти два года.

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