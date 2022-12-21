21 декабря 2022, 07:58
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мэр Приходько сообщил о ранении жительницы Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Женщина ранена в поселке шахты имени Калинина в Калининском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что обстрел вели украинские боевики. Подробности происшествия выясняются.
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По словам мэра, ракетные удары ВСУ повредили линии электропередач, поселок шахты имени Калинина частично обесточен.
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Украинские военные обстреляли Горловку в среду утром. Четыре снаряда прилетели в Калининский район города.
Во вторник, 20 декабря, стало известно, что движение по трассе Горловка — Ясиноватая временно закрыли из-за обстрелов со стороны ВСУ. Мэр попросил жителей пользоваться альтернативными маршрутами.
В понедельник, 19 декабря, украинские боевики обстреляли Горловку и Донецк. По Горловке боевики выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел вели со стороны населенных пунктов Дружба и Дзержинск.
ВСУ
Горловка
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