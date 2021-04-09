«Мира Тэрада. В шаге от спасения».

Россиянку Миру Тэраду, которая около двух месяцев незаконно находится в тюрьме в Луизиане, депортируют в Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, который с начала года добивался освобождения нашей соотечественницы.

«Мы в шаге от того, чтобы вернуть нашу соотечественницу Миру Тэраду домой. За ее освобождение я лично и Фонд защиты национальных ценностей, который возглавляю, боролся с начала года. Порой нам казалось, что ситуация патовая. Ведь препоны были даже там, где, казалось бы, их быть не должно. Я уже писал о том, что во время депортации из Финляндии были утеряны документы Миры, а их восстановлением сотрудники российского консульства в Луизиане занялись почему-то только в середине февраля. Из-за этого она провела в заключении лишних два месяца», — написал Шугалей.

Миру Тераду (Оксану Вовк) задержали в декабре 2018 года, когда она отдыхала с матерью в Финляндии. Полгода Мира провела с тюрьмах строгого режима без предъявления обвинения. После депортации в США ее обвинили в контрабанде наркотиков, однако россиянка пошла на сделку, и меру пресечения изменили — Мира отбывала срок за отмывание денег.

«Как стало известно в ходе расследования, перевозить наркотические вещества Миру заставлял ее бывший муж — гражданин США Алет Тэрада, который особо и не скрывал, что сотрудничает с ЦРУ. Но самое интересное, я с коллегами изучил авторитетные англоязычные СМИ и ни в одном из них не нашел упоминания о человеке по имени Алет Тэрада за последние три года. А ведь дело было резонансное. Наши СМИ неоднократно писали о том, что он подозревается в связях с наркокартелями и торговле наркотиками в крупном размере. Именно за это он был выдворен из России. Но раз так, почему в американских источниках нет информации о том, задержан ли этот человек? Отбывает и он наказание за свои преступления? Последняя информация о нем была в ноябре 2019 года, когда Алета вывозили из России. И, опять же, писали об этом только в России», — заявил Шугалей.

По словам адвокатов Миры Тэрады, бывший муж неоднократно избивал ее. А в декабре 2015 года ранил в ногу из огнестрельного оружия. Тогда Мира неделю провела в больнице.

Напомним, что Мира Тэрада должна была выйти на свободу 29 января 2021 года. Однако россиянка до сих пор не вернулась на родину.

«За это время она испытала весь ужас снежного коллапса, который накрыл Америку в феврале этого года. В тюрьме, где сидела Мира, не было света и тепла, заключенным приходилось спать на ледяном полу. И вот наконец-то появился шанс на то, что все злоключения нашей соотечественницы закончатся и она вернется домой. Мы в Фонде защиты национальных ценностей решили не ждать. Наняли американского адвоката с русскими корнями, основной задачей которого стало ускорение процесса депортации — в правовом поле, конечно. И вроде процесс пошел. Мне известно, что в ближайшие дни Миру готовят к депортации в Россию. Фонд защиты национальных ценностей и я лично будем следить за судьбой нашей соотечественницы», — заявил Максим Шугалей.