31 марта 2023, 11:57
Мир забудет об Украине, если где-то вспыхнет новый конфликт — Лукашенко
Президент Лукашенко: если где-то вспыхнет новый конфликт, об Украине мир забудет
Мир забудет об Украине, если где-то вспыхнет новый конфликт. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту страны.
«Если завтра в какой-нибудь части планеты вспыхнет малейший конфликт, про Украину забудут», — отметил белорусский лидер.
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Он подчеркнул, что в этом случае никто не привезет и не даст оружия ВСУ. По словам Лукашенко, в таком случае Украина просто не сможет в одиночку восстановить страну.
Также Лукашенко предрек третью мировую войну с ядерными пожарами. По его словам, избежать глобального конфликта помогут мирные переговоры без предварительных условий.
Кроме того, в послании президент Белоруссии коснулся государственных задач по разным направлениям в текущей деятельности и в перспективе. Он счел 2023 год особым в связи с началом электоральной кампании.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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