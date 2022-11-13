Мир 13 ноября 2022, 20:24 «Мир возможен». Папа римский процитировал Достоевского при обращении к верующим Папа римский Франциск процитировал Достоевского при обращении к верующим РИА «Новости»

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Папа римский Франциск высказался о ситуации на Украине во время обращения к верующим. Для этого он использовал цитату из «Братьев Карамазовых» писателя Федора Достоевского. Слова понтифика привел сайт kp.ru.

«Мир возможен. Не смиримся с войной», — сказал Франциск из окна Апостольского дворца в Ватикане.

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Он призвал католиков продолжать молиться и выражать свою солидарность с украинцами. Также папа римский обратился к трудам Достоевского, говоря о грехах.

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«Достоевский писал: „Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле“», — отметил понтифик.

Папа Франциск не первый раз вспоминает русского писателя. В начале ноября, вернувшись из Бахрейна, он заговорил о Достоевском, который вызывал у читателей интерес к христианству.

Тогда понтифик заявил, что питает любовь как к русскому, так и украинскому народу. Он подчеркивал, что высоко ценит русский народ и русский гуманизм. Также, как утверждал папа римский, Ватикан делает все необходимое для разрешения украинского кризиса.