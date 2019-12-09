«Мир во всем мире». Дед Мороз рассказал о подарках Зеленскому и Трампу

Узнать тайны Деда Мороза. Главный волшебник страны приехал из Великого Устюга, чтобы ответить на вопросы детей Подробнее

«Мира, согласия, находить общий язык с президентами других стран. И чтобы каждый под бой курантов на Новый год загадал „Мир во всем мире“», — заявила пресс-служба Деда Мороза.

В Москве появились ящики для писем Деду Морозу. На них написан точный адрес получателя. Волшебная почта работает до конца новогодних праздников.

Ранее в Москве прошла пресс-конференция зимнего волшебника из Великого Устюга. Он рассказал о подготовке к наступающему празднику и ответил на вопросы детей. Например, отметил, что любит экстремальные виды спорта.