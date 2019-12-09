«Мир во всем мире». Дед Мороз рассказал о подарках Зеленскому и Трампу
Дед Мороз из Великого Устюга поделился своими идеями для подарков украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главе США Дональду Трампу. Об этом сообщил сайт News.ru.
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«Мира, согласия, находить общий язык с президентами других стран. И чтобы каждый под бой курантов на Новый год загадал „Мир во всем мире“», — заявила пресс-служба Деда Мороза.
В Москве появились ящики для писем Деду Морозу. На них написан точный адрес получателя. Волшебная почта работает до конца новогодних праздников.
Ранее в Москве прошла пресс-конференция зимнего волшебника из Великого Устюга. Он рассказал о подготовке к наступающему празднику и ответил на вопросы детей. Например, отметил, что любит экстремальные виды спорта.