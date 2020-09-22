«Мир устал». Лавров напомнил о целях создания ООН

Из года в год реагировать на глобальные проблемы становится все сложнее. Миру, по словам Сергея Лаврова, необходима всесторонняя взаимопомощь и сотрудничество. Он устал от новых и старых вызовов.

Глава МИД РФ выступил на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН от лица стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лаврова процитировало РИА «Новости».

Министр с сожалением обратил внимание на продолжающиеся вооруженные конфликты в некоторых регионах планеты и прибавившиеся к ним современные угрозы — международный терроризм, проблема наркотиков, киберпреступность и изменение климата.

«В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом — пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах», — сказал глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что из года в год миру все сложнее справляться с глобальными проблемами, а нарастающая разобщенность мирового сообщества только усугубляет ситуацию. Некоторые страны попросту не хотят считаться с законными интересами других государств. Несмотря на это «естественный ход истории» направлен в другую сторону.

«Мир устал от разъединительных линий, деления государств на „своих“ и „чужих“, мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества», — заявил министр.

По его словам, сейчас все более актуальными становятся цели, сформированные при создании ООН 75 лет назад.