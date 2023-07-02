Мир 02 июля 2023, 03:11 «Мир сыт по горло». Пользователи Twitter ополчились на Зеленского после его обращения на фоне Ровенской АЭС Пользователи Twitter обвинили Зеленского во лжи после его обращения на фоне Ровенской АЭС Telegram

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Пользователи Twitter ополчились на украинского президента Владимира Зеленского после его обращения к странам Североатлантического альянса на фоне Ровенской АЭС. По их мнению, глава киевского режима виноват в разжигании конфликта и собирается устроить теракт на Запорожской АЭС, поэтому съемка на фоне ядерного объекта неуместна.

«Эй! Отойди от ядерного реактора!» — сказал один из комментаторов.

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«Зеленский планирует разбомбить Запорожскую АЭС, и его кураторам из НАТО приходится подыгрывать», — отметил еще один пользователь соцсети.

Некоторые читатели оставили под публикацией ироничные комментарии. Они назвали заявления Зеленского «кукольным спектаклем» и обвинили его в обмане.

«Мир сыт по горло ложью, которую пытаются донести до нас Зеленский и другие мировые лидеры», — написал один из пользователей.

Часть комментаторов и вовсе не поверила в подлинность видео. По их мнению, кадры неестественно дрожат, что может свидетельствовать о съемке на фоне зеленого экрана. В прошлом году президента Украины уже обвиняли в подобных махинациях.

Ранее Зеленский назвал требование Украины для начала дипломатического диалога с Россией. По его словам, это выход на границы 1991 года.