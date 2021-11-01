Стоимость продуктов питания увеличивается в каждой стране. Сейчас по всему миру наступает продовольственный кризис, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — написал Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» для «Российской газеты».

Он добавил, что в мировой экономике наблюдается спад. Причем этот спад гораздо серьезнее, чем был в 2008–2009 годах при финансовом кризисе. По словам зампреда Совбеза, больше всего пострадали развитые страны с более высоким уровнем глобализации. Но вместе с тем более продвинутые экономики могут быстрее восстановиться.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых государств смогут вернуться к докризисным показателям к концу 2022 года. В развивающихся странах этот срок намечен на 2024 год.

Как подчеркнул Медведев, чтобы преодолеть последствия кризиса, нужно заниматься эффективной политикой. Все действия должны быть направлены на удержание ценовой стабильности и восстановление экономики.