Мир 18 сентября 2023, 02:18 Мир столкнулся с дефицитом дизельного топлива Bloomberg: мир столкнулся с дефицитом дизельного топлива РИА «Новости»

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Запасы дизельного топлива во всем мире находятся на крайне низком уровне. При этом спрос в этом сегменте ощутимо превышает предложение. Из-за этого цены на дизель рекордно поднимаются и разгоняют инфляцию, сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, нефтеперерабатывающие компании не могут обеспечить мировой спрос на дизельное топливо. На прошлой неделе фьючерсы на дизель в США побили рекорд цены, достигнув отметки 140 долларов. В Евросоюзе цены взлетели на 60%, отметило издание. При этом запасы в Европе находятся на критически низком уровне.

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Одна из причин обострения ситуации с дизельным топливом — сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и Россией, лидерами ОПЕК+. 5 августа страны продлили соглашение об ограничении нефтедобычи до конца 2023 года.

Другая причина, по мнению Bloomberg, в том, что аномально жаркое лето в Северном полушарии вынудило нефтеперерабатывающие заводы работать в медленном темпе.

Дефицит дизеля, считают журналисты, будет разгонять инфляцию, так как экономика испытывает трудности с логистикой и промышленностью.