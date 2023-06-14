Мир 14 июня 2023, 00:51 Мир станет опаснее в случае победы России — генсек НАТО Генсек НАТО Столтенберг: мир станет опаснее в случае победы России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг спрогнозировал повышение опасности в мире, если Россия выйдет победителем из украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом, передало РИА «Новости».

«Если президент [России Владимир] Путин победит… Мир станет опаснее, потому что это воодушевит другие страны, включая Китай», — заявил генсек альянса.

Реклама

Кроме того, Столтенберг выразил благодарность американскому правительству за новый пакет военной поддержки украинской стороне. По его словам, киевский режим «добивается прогресса» во время контрнаступления. Чем больше территорий Украина сможет взять под контроль, тем сильнее будет ее преимущество за столом переговоров, считает генсек НАТО.

Встреча Байдена и Столтенберга в Вашингтоне состоялась в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Государства, входящие в альянс, планируют пообещать наращивание военной помощи Украине в рамках события в литовской столице. Как отмечал генсек организации, сейчас для НАТО это является самой важной задачей.