МИД Венгрии напомнил, что мир состоит не только из Европы и США

Атмосфера за пределами Америки и Европы не соответствует тому, что показывают либеральные СМИ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в большинстве стран мира ценят венгерскую политику, основанную на уважении.

С таким заявлением министр выступил на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань.

«Мир состоит не только из Америки и Европы <…> Атмосфера в мире за пределами Америки и Европы совершенно, полностью другая, чем о ней здесь, в Европе, пишут либеральные СМИ <…> В подавляющем большинстве стран <…> высказываемые здесь, в Европе, нарративы терпят полную неудачу», — процитировало Сийярто РИА «Новости».

Венгерский министр отметил, что в мире серьезно относятся к искренности, правдивости и прямоте, а также к тем, кто действует ради своих национальных интересов. Он заявил, что либеральной политике не хватает уважения.

«Мы строим внешнюю политику не для того, чтобы говорить другим странам, как им поступать, не для того, чтобы учить других, не для того, чтобы говорить о других странах так, как о нас говорит в сенате американский посол. Мы осуществляем внешнюю политику для того, чтобы построить полезные для страны связи», — подчеркнул Сийярто.