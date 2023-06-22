Мир 22 июня 2023, 06:31 «Мир снова столкнулся с нацизмом». Володин — о геноциде со стороны киевского режима Володин: мир снова столкнулся с нацизмом, киевский режим решил устроить геноцид россиян РИА «Новости»

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Запад не усвоил уроки истории и вновь развязал войну. Киевский режим под его руководством решил устроить геноцид россиян, но его ждет поражение. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об этом в своем Telegram-канале.

«Сегодня мир снова столкнулся с нацизмом. Кровавый киевский режим не стесняясь озвучивает преступные цели развязанной Вашингтоном и Брюсселем войны», — заявил он.

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По словам Вячеслава Володина, правительство Украины решило устроить геноцид населения России. Фашистская Германия 82 года назад напала на страну, погибли свыше 27 миллионов человек, но уроки истории не усвоили. Он предупредил, что Запад ждет поражение, ведь после 22 июня 1941 года наступило 9 мая 1945 года — День Победы над нацизмом.

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