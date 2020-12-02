«Мир скатывается в сторону управляемого хаоса». Лукашенко раскритиковал международный порядок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современный международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса. При этом в республике нет никаких «цветных революций» — он назвал происходящее в стране обычными мятежами.

Об этом Александр Лукашенко рассказал во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в формате видеоконференции.

«Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов», — отметил глава республики.

Президент подчеркнул, что ОДКБ осуществляет свою деятельность в непростых условиях: механизмы контроля над вооружениями и система международных отношений подвергаются «основательной деформации». По словам Лукашенко, в общении разных стран стала доминировать конфронтационная риторика.

Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений Александр Лукашенко.

Лукашенко констатировал, что пандемия не просто осложнила проблемы взаимодействия стран, но и вызвала обострение социальных конфликтов. По всему миру начались массовые беспорядки, прецедентов которым раньше не было. Отдельное внимание он уделил событиям в США и Европе, которые считались практически образцовыми демократиями. Он уверен — это говорит о том, что западное общество так и не нашло универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий «цветных революций» стало нормой в условиях «неравноправных систем координат». При этом в Белоруссии нет никаких «цветных революций».

«Никаких „цветных революций“ нет, это обычные мятежи. Беларусь в 2020 году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику, изменить нравственные основы нашего общества», — подчеркнул президент.