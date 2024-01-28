Мир 28 января 2024, 18:59 «Мир сходит с ума». Чеферин отказался говорить о разнице подходов к России и Израилю при конфликтах Глава УЕФА Чеферин не стал объяснять разницу подходов к России и Израилю Pxhere

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин в интервью The Guardian заявил, что не станет объяснять различие подходов организации к конфликтам с участием России и Израиля. Он отказался комментировать особенности проведения матчей в текущих условиях.

«Мы отслеживаем каждую ситуацию, в том числе и эту, и мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликты. Я не хочу больше ничего говорить на эту тему», — сказал он.

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Чеферин отметил, что не испытывал давления со стороны России, но признался, что его пугает все в геополитике.

Российские клубы и сборные с конца февраля 2022 года отстранили от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Россия вернется в еврофутбол лишь после окончания ситуации на Украине, говорил Чеферин в сентябре 2023-го.

Ранее глава УЕФА объявил, что Великобритания и Ирландия, Италия и Турция в 2028 и 2032 годах станут странами — хозяйками чемпионата Европы по футболу. Российский футбольный союз подавал заявку на проведение чемпионатов в эти годы, но УЕФА отказался ее принять.