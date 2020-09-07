Мир продолжает реагировать на «разговор» Варшавы и Берлина. Песков предложил дождаться заключения спецслужб

МИД Польши опровергает подлинность аудиозаписи разговора между Варшавой и Берлином о деле Алексея Навального, который опубликовали власти Белоруссии. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков попросил дождаться оценки этой беседы от спецслужб.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — сказано в заявлении польских дипломатов. Их процитировал ТАСС.

Они отметили, что доверяют заявлению правительства Германии и канцлера Ангелы Меркель о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Польша осуждает этот поступок и считает, что виноватые в покушении на жизнь Навального должны быть наказаны.

Песков сказал, что российские власти ознакомились с записью разговора.

«Наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это скорее работа специальных служб, что они и делают», — отметил он. Его слова также привело агентство.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, дали ли уже спецслужбы оценку записи.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Экипаж экстренно приземлился в Омске, там основателя ФБК положили в больницу. Омские врачи не нашли в его организме каких-либо ядов.

Спустя двое суток Навального транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Через несколько дней немецкие медики заявили, что больного отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.Еще спустя какое-то время они выпустили заявление о том, что в организме Навального найдены следы яда из группы «Новичок», который обладает нервно-паралитическим действием.

Новой информации о состоянии Навального у «Шарите» пока нет.