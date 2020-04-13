Мир предупредили о новой волне коронавируса

Жители разных стран снова могут столкнуться с волной коронавируса в ноябре. При этом полученный опыт позволит легче пережить возвращение инфекции, считают в шанхайской больнице «Хуашань».

«Вспышки <…> начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, <…> когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами», — приводит портал «Хуаньцюван» слова заведующего инфекционным отделением больницы и главы шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна.

Медик добавил, что врачи уже имеют определенный опыт борьбы с инфекцией, который они получили во время нынешней пандемии. Особенно большая работа была проведена в области диагностики. Этот опыт позволит сделать следующую волну коронавируса менее серьезной.

«Однако странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму», — отметил Вэньхун.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом зависит именно от таких стран, а не от Китая или США.

Всего в мире заболевших COVID-19 насчитывается более 1,8 миллиона человек. Скончались от инфекции 114 тысяч жителей разных стран. В России зафиксировано 15 770 случаев заражения.