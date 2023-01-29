Мир 29 января 2023, 08:58 Мир переживет. Французский политик посмеялся над угрозой Зеленского о бойкоте Олимпиады Французский политик Филиппо: мир переживет бойкот Олимпиады в Париже Украиной Unsplash

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо сыронизировал над угрозой украинского презмдента Владимира Зеленского бойкотировать Олимпиаду в Париже, если России разрешат в ней участвовать. Как написал Филиппо в Twitter, мир переживет это.

«Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — отметил политик.

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Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность участия спортсменов из России, но только под нейтральным флагом. К состязаниям не допустят спортсменов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. В Кремле это заявление расценили как политическое и не соответствующее «идеям олимпийской семьи».

Генассамблея Национального олимпийского комитета Украины планирует бойкотировать Игры из-за возможного участия российских спортсменов. Зеленский заявил, что разочарован решением МОК, и признался, что пытался убедить главу комитета не допускать участников из России.