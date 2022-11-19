Мир 19 ноября 2022, 16:21 Мир осознал, что изоляция России углубит кризис Вице-премьер Белоусов: в выступлении вице-президента США на АТЭС не было выпадов против РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мир начинает понимать, что попытки изолировать Россию лишь усугубляют кризис. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, передал ТАСС.

«Я обратил внимание на то, что сегодня в выступлении вице-президента Соединенных Штатов, посвященном этому переходу, никаких выпадов против России вообще не прозвучало. <…> И то, что американцы сегодня никак не заявили в своем вступительном слове, о тех вопросах, которые они так настойчиво ставили последнее время в связи с Украиной, я думаю, что это хороший признак», — сказал он по итогам саммита АТЭС, где возглавлял российскую делегацию.

Реклама

Белоусов добавил, что представитель США во время выступления озвучил повестку Соединенных Штатов. Среди их главных приоритетов — инклюзивный рост, декарбонизация, борьба с проявлениями климатического кризиса, вопросы гендерного равенства и поддержки малого бизнеса.

Реклама

Ранее обозреватель The New York Times Карли Олсон заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживающими его странами Запада наметился разлад. Причина — разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше.