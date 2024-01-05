05 января 2024, 03:46
«Мир не украиноцентричен». Депутат Рады призвал Зеленского решить проблему с Польшей
Депутат Рады Кучеренко: Зеленский должен решить проблему с польской границей
Ситуация с польско-украинской границей все еще не решена. Происходящее там не может не беспокоить, и с этой проблемой нужно разобраться как можно скорее, написал депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко в соцсетях.
Он призвал президента Украины Владимира Зеленского разобраться с этим, потому что Украина не в силах «воевать на несколько фронтов».
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«Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», — написал Кучеренко.
Приграничный конфликт с Польшей нужно оценить не только с позиции Украины. Важно понять поляков, и Зеленский должен взять это на личный контроль, отметил украинский депутат.
Польские фермеры заблокировали проезд для украинских грузовиков на КПП «Медика — Шегини» 23 ноября 2022 года. Три украинца умерли в ожидании проезда.
В четверг, 4 января, стало известно о повторной блокировке этого пункта. У границы скопилось уже около 800 большегрузов.
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