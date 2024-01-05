Мир 05 января 2024, 03:46 «Мир не украиноцентричен». Депутат Рады призвал Зеленского решить проблему с Польшей Депутат Рады Кучеренко: Зеленский должен решить проблему с польской границей Unsplash

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Ситуация с польско-украинской границей все еще не решена. Происходящее там не может не беспокоить, и с этой проблемой нужно разобраться как можно скорее, написал депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко в соцсетях.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского разобраться с этим, потому что Украина не в силах «воевать на несколько фронтов».

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«Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», — написал Кучеренко.

Приграничный конфликт с Польшей нужно оценить не только с позиции Украины. Важно понять поляков, и Зеленский должен взять это на личный контроль, отметил украинский депутат.

Польские фермеры заблокировали проезд для украинских грузовиков на КПП «Медика — Шегини» 23 ноября 2022 года. Три украинца умерли в ожидании проезда.

В четверг, 4 января, стало известно о повторной блокировке этого пункта. У границы скопилось уже около 800 большегрузов.