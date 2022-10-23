Макрон назвал условие для решения конфликта на Украине | 360°

Мир 23 октября 2022, 22:55 Макрон назвал условие для решения конфликта на Украине Президент Франции Макрон: мир на Украине возможно только на условиях Киева Президент Франции Эммануэль Макрон / РИА "Новости"

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Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только на условиях Киева, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter, слова Макрона процитировало РИА «Новости».

«Мир на Украине возможен, единственный мир — такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», — заявил Макрон в своей речи.

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Французский лидер отметил, что для «борющихся за свободу» слова о мире могут звучать как предательство и поражение. Однако этого нельзя допускать.

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«Мир сегодня не означает установления законов того, кто сильнее, ни прекращения огня, которое только закрепит такое положение дел», — подчеркнул Макрон.

Однако президент Франции отметил, что важно вести диалог с Россией. Он выразил надежду, что наступит момент, когда обе стороны будут готовы сесть за стол переговоров.

Ранее Макрон предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко о рисках, в случае его активного участия в конфликте на Украине.