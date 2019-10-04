Киев должен вести диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и с Россией, считает эксперт. Только так Украина сможет выполнить минские соглашения. Властям стоит согласовывать с представителями Донецка и Луганска все вопросы, связанные с законодательством об особом статусе региона, о выборах, а также обсуждать поправки в Конституцию.

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«Нормальный и полноценный диалог приведет к скорейшему восстановлению мира», — отметил Чеснаков.

Ранее глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко заявил, что Украина будет согласовывать с Россией свою позицию по поводу законодательного закрепления особого статуса Донбасса. По его словам, намерение вынести этот вопрос на референдум Москва может посчитать за отказ выполнять свои обязательства. А значит, сорвутся мирные договоренности.