«Мир дикого запада» продлили на четвертый сезон

Кэсси Блойс, директор HBO, рассказал, что наслаждался каждым эпизодом «Мира Дикого Запада» и работой создателей сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой.

Дата выхода анонсируемого сезона пока неизвестна. Финальный эпизод сезона, который идет сейчас, выйдет на ТВ-площадки 3 мая.