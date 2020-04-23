«Мир дикого запада» продлили на четвертый сезон
Телеканал HBO заявил о продлении сериала «Мир дикого запада» на четвертый сезон. Решение приняли еще до старта третьего сезона картины. Он стартовал 15 марта. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранное издание.
Кэсси Блойс, директор HBO, рассказал, что наслаждался каждым эпизодом «Мира Дикого Запада» и работой создателей сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой.
Дата выхода анонсируемого сезона пока неизвестна. Финальный эпизод сезона, который идет сейчас, выйдет на ТВ-площадки 3 мая.