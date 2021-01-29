Минздрав Украины заявил о нежелании регистрировать «Спутник V»

Украина не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Такое заявление сделал глава Минздрава страны Максим Степанов.

По его словам, некоторые политические силы Украины пытаются поднять себе рейтинг на неверной информации и «каком-то хайпе». Он отметил, что ведомство на это бы никак не реагировало, если бы эти темы напрямую не были связаны со здоровьем и жизнями людей.

«У нас сейчас есть две крайности: одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины „Спутник V“. Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — сказал Степанов на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее Степанов рассказал, что харьковская компания «Биолек» отправила в Минздрав Украины заявку на регистрацию вакцины «Спутник V». Депутат фракции бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко потребовала законодательно запретить закупку российского препарата от коронавируса.