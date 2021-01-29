Минздрав Украины заявил о нежелании регистрировать «Спутник V»
По его словам, некоторые политические силы Украины пытаются поднять себе рейтинг на неверной информации и «каком-то хайпе». Он отметил, что ведомство на это бы никак не реагировало, если бы эти темы напрямую не были связаны со здоровьем и жизнями людей.
«У нас сейчас есть две крайности: одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины „Спутник V“. Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — сказал Степанов на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».
Ранее Степанов рассказал, что харьковская компания «Биолек» отправила в Минздрав Украины заявку на регистрацию вакцины «Спутник V». Депутат фракции бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко потребовала законодательно запретить закупку российского препарата от коронавируса.