04 июля 2023, 23:02
Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС
Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС
Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС на фоне заявлений о готовящихся провокациях. В них сказано, что жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации.
«Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», — предупредило людей ведомство.
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При себе рекомендовано иметь «тревожный чемоданчик». Туда надо сложить документы и их копии, включая бумаги о праве собственности на имущество, а также контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях. Необходимо запастись маской или респиратором, аптечкой и недельным запасом лекарств в случае хронических заболеваний.
Рекомендовано укомплектовать багаж влажными салфетками, сменной одеждой и обувью, минимально необходимым запасом воды и еды.
«Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах», — посоветовал Минздрав.
Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС при помощи высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также ВСУ намереваются сбросить ракету «Точка-У» с радиоактивными отходами.
Минздрав
Украина
Запорожская АЭС
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