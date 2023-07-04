Мир 04 июля 2023, 23:02 Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС на фоне заявлений о готовящихся провокациях. В них сказано, что жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации.

«Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», — предупредило людей ведомство.

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При себе рекомендовано иметь «тревожный чемоданчик». Туда надо сложить документы и их копии, включая бумаги о праве собственности на имущество, а также контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях. Необходимо запастись маской или респиратором, аптечкой и недельным запасом лекарств в случае хронических заболеваний.

Рекомендовано укомплектовать багаж влажными салфетками, сменной одеждой и обувью, минимально необходимым запасом воды и еды.

«Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах», — посоветовал Минздрав.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС при помощи высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также ВСУ намереваются сбросить ракету «Точка-У» с радиоактивными отходами.