Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса
Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса. Об этом сообщила Lenta.ru.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инструкций для этого не выдавала. На Украине решили самостоятельно заняться проблемой похорон, учитывая все риски. И уже в скором времени рекомендации закрепят нормативным актом.
Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что опаснее всего ритуальные обряды, поскольку это обычно большое скопление людей и поцелуи умершего. По данным «Русской планеты», основная рекомендация — это сокращение времени и числа присутствующих людей.