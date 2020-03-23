Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инструкций для этого не выдавала. На Украине решили самостоятельно заняться проблемой похорон, учитывая все риски. И уже в скором времени рекомендации закрепят нормативным актом.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что опаснее всего ритуальные обряды, поскольку это обычно большое скопление людей и поцелуи умершего. По данным «Русской планеты», основная рекомендация — это сокращение времени и числа присутствующих людей.