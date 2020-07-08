Минздрав Украины сообщил, что 9 областей не готовы к ослаблению карантина

Минздрав Украины сообщил, что девять областей не готовы к ослаблению карантина. Отмечается, что регионы не соответствуют заявленным правительством условиям для постепенной отмены противоэпидемических мер.

По информации местных СМИ, в их число входят Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, а также Харьковская области. Уточняется, что переход регионов к новому этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, начнется лишь тогда, когда показатели достигнут допустимых норм. Меры безопасности в стране были введены по причине распространения коронавируса.