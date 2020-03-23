Минздрав Украины причислил к трупам людей старше 65 лет и призвал не тратиться на них

Украинских финансистов призвали не учитывать в расчетах «трупы». К такой категории глава Минздрава страны причислил своих соотечественников старше 65 лет. В условиях эпидемии коронавируса, по мнению чиновника, на них не стоит тратить средства.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец дал рекомендации не только бизнесу, но и государству. На что должны уходить средства, он объяснил в эфире телеканала «112 Украина».

«Наша медицина не только разобщена, но она еще и бедная. <…> Украинцев старше — мы же знаем статистику сколько у нас людей старше — 65 лет… <…> Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас — я не шучу и не пугаю — живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — заявил Емец.

Министр добавил, что Украина нуждается в экспресс-тестах и вирусологических лабораториях из-за распространения коронавируса. Пекин предоставил Киеву свою помощь, но ее недостаточно. Страну должен поддержать бизнес — участвовать в закупке медицинского оборудования и лекарств.

В Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины с 20 марта действует режим ЧС. В стране объявили карантин. За его несоблюдение нарушителям грозит уголовная ответственность.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в связи с пандемией безработным украинцам следует выплатить деньги, запретить увольнять сотрудников и ввести льготы на услуги ЖКХ.

В стране коронавирусом заразились 73 человека. Трое погибли. Вылечиться пока удалось одному заболевшему.