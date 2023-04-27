Мир 27 апреля 2023, 15:29 Минздрав Турции сообщил о состоянии Эрдогана после перенесенной инфекции Минздрав Турции: состояние президента Эрдогана после перенесенной инфекции улучшилось Викимедиа

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган чувствует себя лучше после перенесенной инфекции, уже в скором времени он продолжит свою предвыборную кампанию. Такое заявление сделал глава Минздрава страны Фахреттин Коджа. Его слова процитировал телеканал ТРТ.

«Состояние здоровья президента очень хорошее. Влияние инфекции на организм снизилось. Я встретился с ним, он передает привет. В самом скором времени он продолжит работу [в рамках предвыборной кампании]», — сказал Коджа.

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Эрдогану на этой неделе стало плохо прямо во время интервью. Политик объяснил, что у него желудочный грипп. В итоге он отменил 26 апреля все запланированные выступления. Турецкий лидер в этот четверг должен принять участие в церемонии доставки партии ядерного топлива на АЭС «Аккую». Он будет присутствовать на мероприятии в онлайн-режиме.

Президентские выборы в Турции пройдут уже в мае. Одним из главных соперников Эрдогана считают лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаля Кылычдароглу.