Минздрав Турции прояснил ситуацию с российской вакциной

Он отметил, что турецкие специалисты уже в ближайшее время проведут проведут токсикологический анализ российской вакцины.

«Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — подчеркнул министр.

Коджа отметил, что сейчас ситуация в ряде регионов Турции достигла третьего пика. В последние дни количество случаев заражения и смертей достигает рекордных случаев.

Кроме российской вакцины, Турция закупает препарат китайской компании SinoVac. Первая партия поступит в страну 11 декабря. Прививать жителей начнут в конце месяца, после лабораторных испытаний. Кроме того, официальная Анкара говорила, что намерена приобрести 25 миллионов доз вакцины BioNTech компаний Pfizer.

По словам министра, вакцинация пройдет в четыре этапа. Первыми прививки получат врачи и лица старше 65 лет. На втором этапе вакцинацию проведут среди работников социального сектора и лиц старше 50 лет. На третьем этапе вакцину получат люди в возрасте до 50 лет, а также работники остальных секторов экономики. На четвертой стадии вакцинируют оставшихся граждан.

Сегодня турецкий телеканал Haberturk сообщил со ссылкой на министра здравоохранения Турции, что Анкара не намерена покупать российскую вакцину от коронавируса, так как ее показатели не соответствуют лабораторной практике.

Глава Центра имени Гамалеи, где разработали «Спутник V», Александр Гинцбург в беседе с РБК заявил, что российский препарат соответствует всем нормам. Он отметил, что сейчас вакцина проходит сертификацию в ВОЗ и уже оттуда ее могут рекомендовать всем странам, включая Турцию, но решение за конкретной страной.