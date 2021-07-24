Минздрав Турции призвал вернуться к строгим ограничениям

Турции необходимо снова объявить строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам предосторожности», — написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Он призвал всех жителей страны немедленно пройти вакцинацию, если они этого еще не сделали. Согласно данным Минздрава, 23 июля медики зафиксировали 11094 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель стал максимальным с 19 мая. Врачи сообщили о 60 летальных случаях.

С середины апреля заболеваемость в Турции стала снижаться, а в июне цифры стабилизировались. Тогда в стране выявляли по пять-семь новых случаев инфицирования. Но с середины июля показатели стали увеличиваться.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации власти России закрывали авиасообщение с Турцией. Самолеты снова начали летать на курорты с 22 июня. Оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил выполнять регулярные и чартерные рейсы. В конце июля министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой предупредил, что Турция может закрыть границы для туристов.