Минздрав США профинансирует исследования сибирской язвы в Киргизии

Министерство здравоохранения США планирует выделить порядка четырех миллионов долларов на исследования сибирской язвы в Киргизии. Об этом сообщил RT.

Базой для проведения исследований должна стать стать областная больница в городе Ош на юге страны. Контракт на исследование сибирской язвы Минздрав США заключил с Международной высшей школой медицины Киргизии — учреждение находится на территории природного очага, где есть заболевшие сибирской язвой естественным путем.

Другие страны, где есть очаги распространения сибирской язвы — например, Индия и Турция — отказались от контракта с США.