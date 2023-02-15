Мир 15 февраля 2023, 01:31 Минздрав Сирии назвал окончательное число погибших при землетрясении Минздрав Сирии: окончательное число жертв землетрясения достигло 1414 РИА «Новости»

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Жертвами землетрясения в Сирии стали 1414 человек. Пострадали более двух тысяч сирийцев. Такие данные назвал министр здравоохранения страны Хасан Мухаммед аль-Габаш. Его слова привело РИА «Новости».

«Окончательное число погибших при землетрясении — 1414 человек, пострадали 2357», — сказал сирийский министр здравоохранения.

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В эту статистику не входит информация о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.

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Сильное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. Россия пришла на помощь жителям пострадавших от подземных толчков районов стран. В частности, в Сирии работала аэромобильная группировка МЧС России, в которую входило более 50 сотрудников Центра «Лидер», в том числе три кинологических расчета. Вечером 14 февраля стало известно об их возвращении. Самолет ИЛ-76, на борту которого находились российские спасатели, приземлился в аэропорту Жуковский. Они выполнили все поставленные перед ними задачи.

На помощь сирийцам пришли также российские военные. С базы в Алеппо они доставили в пункт раздачи гуманитарной помощи 2,5 тонны продуктов и средств дезинфекции. Также они присоединились к разборам завалов разрушенных зданий в составе сводных отрядов.