Мир 25 марта 2023, 15:44 Минздрав Сербии напомнил, что применение НАТО обедненного урана привело к росту числа раковых болезней Минздрав Сербии сообщил об увеличении бесплодия из-за применения НАТО обедненного урана freepik

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Бомбардировки Югославии оружием с применением обедненного урана в 1999 году со стороны НАТО привели к увеличению случаев выявления случаев онкологических болезней и бесплодия. Об этом напомнила глава Минздрава Сербии Даница Груйичич. Ее процитировало РИА «Новости».

«[Применение обедненного урана] не только привело к росту онкологических заболеваний, отмечаем значительный рост бесплодия у мужчин», — сказала она.

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Также среди последствий Груйичич отметила аутоимунные заболевания, патологии беременности и ряд умственных нарушений у детей, рожденных в этот период.

Кроме того, она назвала удар НАТО по Югославии бесчеловечным экспериментом над местным населением. Груйичич выразила надежду, что современные люди способны оценить катастрофичность последствий использования оружия с обедненным ураном в боевых целях.

До вступления в должность министра здравоохранения глава ведомства руководила Институтом онкологии и радиологии Сербии и считается одним из лучших хирургов-онкологов в своей стране.