Мир 28 декабря 2023, 20:34 Минздрав сектора Газа подсчитал раненых и убитых с начала октября Минздрав сектора Газа: с 7 октября погибли более 21 тысячи палестинцев РИА «Новости»

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Количество погибших в секторе Газа из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев. Такие данные привела газета Ar-Rai со ссылкой на представителя Минздрава палестинского анклава.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 320 человек, 55 603 получили ранения», — привело издание слова представителя Минздрава.

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По данным министерства, за последние сутки от израильских атак по жилым домам в секторе Газа погибли 210 человек, ранены 360 палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул условия для прекращения военных действий в Газе. Конфликт закончится после демилитаризации анклава, уничтожения палестинского движения ХАМАС и дерадикализации населения, отметил он.