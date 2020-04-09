Минздрав Мексики заявил, что зараженных коронавирусом в стране намного больше

Мексиканские врачи заявили, что в стране гораздо больше указанных в статистике зараженных коронавирусом. Речь идет более чем о 26 тысячах инфицированных. Это в девять раз превышает цифры официальных данных.

В Минздраве Мексики объяснили, как пришли к подобному выводу. Замглавы ведомства Уго Лопес-Гатель на пресс-конференции заявил, что это можно понять на основании проведенных 17 тысяч лабораторных проб. Его слова привело РИА «Новости».

«26 519 невыявленных случаев на 3181 подтвержденный. Наши методы позволяют говорить это с обоснованной уверенностью», — заметил замминистра.

Уго Лопес-Гатель заметил, что тяжелобольные в указанное количество людей не входят. В основном это те, у кого COVID-19 протекает без каких-либо симптомов. Помощь врачей таким пациентам не требуется, но носители вируса не изолированы. Из-за того, что не обращались к медикам.

«Настанет момент, когда больных станет столько, что даже пытаться изолировать каждого из них будет непрактичным», — сказал замглавы мексиканского Минздрава, объясняя применение массовых ограничительных мер.

Статистика ведомства говорит, что амбулаторно лечение от СОVID-19 получают 71% официально заболевших. В тяжелом состоянии госпитализированы 16% инфицированных, 3,5% находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Коронавирус, вспышка которого начала в конце декабря в китайском Ухане, распространился по всему миру. Заражены почти 1,5 миллиона человек, скончались более 88 тысяч.