Минздрав Кубы сообщил об осложнениях у детей после ковида

Перенесенный в детском возрасте COVID-19 может повлиять на развитие в последующем сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических отклонений. Такое предположение сделали кубинские врачи.

«В результате многопрофильных консультаций в первичной и вторичной медико-санитарной помощи было обнаружено, что после заражения COVID-19 часто обнаруживаются психологические, сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, кишечные и легочные нарушения», — сообщила доктор Лисетт Росарио Лопес Гонсалес в опубликованной Минздравом Кубы статье. Ее фрагмент привело РИА «Новости».

Среди осложнений у детей после ковида наиболее распространены сердечно-сосудистые заболевания, такие как миокардит и перикардит, гипертрофия желудочков, обильное потоотделение, высокое кровяное давление и аритмия, даже у младенцев, следует из заявления медиков. Также описан ряд неврологических изменений, в которых обнаружен энцефалит, нарушение работы почек и кишечника.

В статье врач упомянула исследования, показывающие, что симптомы могут продолжаться от шести месяцев до года после заражения. Эта тема, как подчеркнула Лопес Гонсалес, еще изучается.

За год работы программы реабилитации детей после COVID-19 в Подмосковье лечение по ней прошли свыше 600 человек. Восстановительные процедуры на базе санаторного отделения НИКИ детства Минздрава Подмосковья проводят для жителей региона от 3 до 14 лет.