Минздрав Киргизии: страна на пике коронавируса

За минувшие сутки в Киргизии число выздоровевших от СОVID-19 превысило число заболевших в два раза — 38 человек против 19. Усенбаев отметил, что «разница между этими цифрами говорит о хорошей тенденции».

Сайт «Аргументы и факты» сообщил, что сейчас в республике подтвержден 631 случай коронавирусной инфекции, восемь человек скончались. С заболевшими контактировали девять тысяч человек.