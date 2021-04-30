Минздрав Киргизии сообщил о 31 погибшем в столкновениях на границе с Таджикистаном

Количество погибших жителей Киргизии при столкновении на границе с Таджикистаном выросло до 31 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Среди погибших есть ребенок 2008 года рождения. Количество раненых увеличилось до 154 человек.

Пострадавших в очень тяжелом состоянии специальным бортом перевезли в больницы Бишкека. Врачи диагностировали у них огнестрельные и осколочные ранения, а также сотрясения головного мозга и переломы. Раненым пообещали всю необходимую помощь.

Медицинские организации страны перевели на усиленный режим работы. В стационарах подготовили дополнительные койки для приема больных и пострадавших.

По данным пограничной службы ГКНБ, в ходе вооруженного столкновения погибли трое военнослужащих. Еще 20 получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Конфликт в Баткенской области на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля. Около 150 граждан соседних республик закидывали друг друга камнями. На следующий день в противостояние вступили военные.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня и отводе войск. Но ситуация на границе остается напряженной. Крупных столкновений пока нет, противники ведут локальные перестрелки.

Основная причина конфликта — неопределенные участки прохождения границ между двумя странами. Киргизия заявила, что из 972 километров границы с Таджикистаном не согласованы 519 километров.