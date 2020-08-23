Минздрав Кипра запретил целоваться и танцевать на свадьбах

Жителям Кипра запретили целоваться, обниматься и танцевать на свадебных церемониях и крестинах. Такое правило ввело Министерство здравоохранения республики из-за ситуации с коронавирусом.

В Минздраве пояснили, что запрет на поцелуи не касается молодоженов. Нельзя целоваться во время приветствия или поздравления. Кроме того, теперь на Кипре запрещается использовать рукопожатия.

«Во время поздравлений и коктейля (приема — прим. ред.) число присутствующих не должно превышать 250 человек в час. Например, если общее число приглашенных составляет одну тысячу, то минимальное время, затраченное на поздравления и коктейль, должно составлять четыре часа», — отметили в министерстве.

При этом максимальное количество гостей на званом обеде по-прежнему составляет 350 человек. Во время мероприятия все столы должны быть расставлены так, чтобы присутствующие соблюдали социальную дистанцию. При этом танцевать на банкетах теперь нельзя совсем, а молодожены должны обязательно иметь списки всех гостей.

«На мероприятии не должно быть заранее выделенного места для танцев, чтобы избегать скопления людей», — заключили в Минздраве Кипра.

Введенные ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. Всего за время пандемии на Кипре зафиксировали 1395 случаев коронавируса. Скончался после инфицирования 21 человек.