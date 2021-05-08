Минздрав Кипра обновил правила для туристов с 10 мая

Власти Кипра опубликовали инструкции для туристов, которые прибудут в страну с 10 мая. Теперь вакцинированным путешественникам не придется соблюдать самоизоляцию или сидеть на карантине. Они также не будут проходить тест на коронавирус после прибытия на остров.

Об этом сообщил Минздрав Кипра. Текст процитировал ТАСС.

«Всех тех пассажиров, у которых есть действительная карта вакцинации от COVID-19, вне зависимости от их гражданства и страны, из которой они прибывают, больше не будут просить о том, чтобы они уходили на самоизоляцию, оставались на карантине или проходили какой-либо тест на COVID-19», — сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что карантин и тесты не будут нужны путешественникам, которые предъявили карту вакцинации из ряда стран. В их числе Евросоюз и Европейская экономическая зона — Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, а также Россия, Швейцария, Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Египет, Ливан, Иордания, Катар, Сербия, Бахрейн, Армения, США, Грузия, Кувейт и Канада.

Путешественники из этих стран должны иметь карту вакцинации препаратами против коронавируса, которые санкционировало Европейское агентство лекарственных средств. Речь идет о вакцинах Pfizer — BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen и «Спутник V». При этом туристы должны полностью завершить вакцинацию, получив необходимое количество доз.