Минздрав Казахстана внес Нур-Султан в «красную зону» по коронавирусу

Количество случаев заболеваемости ковидом резко выросло в Нур-Султане. Министерство здравоохранения Казахстана внесло столицу в «красную зону». В «желтой» оказались Алма-Ата и Шымкент. Об этом сообщил «Sputnik Казахстан».

Накануне в Минздраве сообщили, что выявили восемь первых случаев заражения штаммом «омикрон». Новый вид возбудителя врачи обнаружили у семи жителей Алма-Аты, а один выявили в Нур-Султане.

Общая доля «омикрон»-штамма среди зараженных пока невелика и составляет только 8,3%. Доминирующим в республике остается штамм «дельта».

В Минздраве отметили, что «омикрон» распространяется в несколько десятков раз быстрее, чем другие разновидности коронавируса. По данным на четверг, 6 января, количество инфицированных жителей Казахстана превысило 900 тысяч человек.

Врачи предупредили, что для снижения рисков распространения вируса нужно соблюдать профилактические меры: носить маски, соблюдать дистанцию и следить за гигиеной рук.