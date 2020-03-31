Минздрав Казахстана снял веселые ролики о профилактике коронавируса. Зато все понятно

В Казахстане решили рассказать о профилактике коронавируса без сгущения красок. В серии роликов, который опубликовал Минздрав на платформе TikTok, люди в масках наглядно рассказывают о мерах предосторожности под музыку и со спецэффектами.

В каждом ролике фигурирует цифра 2. Она символизирует целый ряд предписаний. Это означает и двухнедельный карантин в случае контакта с зараженным, и безопасную дистанцию между людьми в два метра, и максимальное количество людей, которым сейчас можно собираться. В роликах снялись чиновники, медики и простые люди.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев через четыре дня после объявления Всемирной организации здравоохранения о пандемии ввел в стране чрезвычайное положение. Он ограничил въезд и выезд в Казахстан. С 22 марта он закрыл на карантин столицу Нур-Султан и Алма-Ату. За все время в стране зафиксировали 325 больных, один человек умер.

Коронавирус начал стремительно распространяться по всему миру с декабря 2019 года. Тогда он впервые появился в китайском Ухане. Эпицентр заражения переместился из КНР в Европу и началась пандемия. По последним данным, во всем мире сейчас 785 тысяч инфицированных. От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, умерли более 37 тысяч человек.