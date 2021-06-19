Минздрав ЮАР не получил данные о рождении сразу 10 детей у одной женщины

Министерство здравоохранение ЮАР не получало данных о рождении сразу 10 детей у одной женщины. Об этом сообщил местный портал news24.

На прошлой неделе издание IOL сообщило, что женщина из ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу 10 детей. По данным издания, 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семь мальчиков и трех девочек.

По информации портала news24, министерство здравоохранения ЮАР заявило, что ни одна из больниц провинции Гаутенг не регистрировала рождение сразу 10 детей.

«Не может быть, чтобы родились 10 или восемь детей, но нет данных об их местонахождении или доказательств существования», — привел портал слова представителя Минздрава Попо Майи.

Через несколько дней после информации о якобы рождении 10 детей, их предполагаемый отец Тебохо Цотеци заявил, что не видел новорожденных. У него нет никаких доказательств существования этих детей, кроме сообщений в WhatsApp. Как сообщало издание Mirror, мужчина даже не знает, где сейчас находится его девушка.