Немцев предупредили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса | 360°

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Немцев предупредили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса

Минздрав Германии: энергокризис может привести к закрытию больниц

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Отсутствие реакции на энергетический кризис может привести к закрытию больниц в Германии. Об этом предупредил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.

«Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты», — сказал глава Минздрава в интервью телеканалу ARD.

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Во вторник, 18 октября, он планирует обсудить с министром финансов Кристианом Линднером вопрос о предоставлении помощи медучреждениям. При этом Лаутербах отметил, что особый фонд создавать не будут, как это было в случае бундесвера.

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«Мы не можем создавать для каждой области свой специальный фонд», — заключил министр.

Цены на электроэнергию подскочили на Западе после объявления антироссийских санкций. Как писали иностранные журналисты, в преддверии зимы европейцы стали запасаться дровами. Некоторым людям теперь приходится выбирать между отоплением и другими предметами первой необходимости. Власти Германии уже неоднократно призывали местных жителей снизить потребление электроэнергии.

Германия

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