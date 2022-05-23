Минздрав Германии предрек рост числа случаев оспы обезьян в стране

В ближайшее время Министерство здравоохранения Германии ожидает увеличение числа случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на отчет Минздрава комитету по здравоохранению Бундестага.

«Из-за многочисленных контактов инфицированных в настоящее время следует ожидать новых случаев заражения в Европе, а также в Германии», — говорится в документе.

По состоянию на 22 мая зарегистрировали четыре подтвержденных случая заболевания в Германии — один в Мюнхене и три в Берлине. Также уточняется ряд проб, взятых у лиц с подозрениями на заражение. Все контактировавшие в заболевшими будут установлены, отметили в ведомстве. Также в отчете отмечается, что заболевание начинает приобретать международный характер.

К настоящему времени в разных странах мира выявили более 130 подтвержденных случаев обезьяньей оспы. По словам экспертов, «тенденция увеличивается с каждым днем». Случаи заражения людей обнаружили в том числе в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании.

Ранее стало известно, что первый возможный случай заражения оспой обезьян в стране проверяют специалисты Аргентины.