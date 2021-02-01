Минздрав Германии: европейский паспорт вакцинации в настоящее время нами не обсуждается
В связи с пандемией коронавируса Минздрав Германии рассматривает вариант с созданием «паспорта вакцинации» Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости».
Представитель Минздрава ФРГ Ханно Кауц обозначил, что ведомство пока не участвует в обсуждении данного вопроса.
«Европейский паспорт вакцинации в настоящее время нами не обсуждается», — цитирует Кауца «Газета.ru».
Он добавил, что немецкая сторона анализирует основные тезисы. Отмечается, что только после их оценки Берлин даст конкретный комментарий.